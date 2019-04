V Pekarni Grosuplje je konec novembra prišlo do eksplozije in požara, v katerem je bilo sedem ljudi lažje poškodovanih. Proizvodnjo so testno zagnali 9. decembra.

Kriminalisti so ugotovili, da je bila v objektu vgrajena nova plinska instalacija. Pri postopku prvega uplinjanja na instalaciji je prišlo do nekontroliranega uhajanja plina, saj plinski ventil v kurilnici objekta v času polnjenja plinske instalacije ni bil zaprt in ni zagotavljal tesnosti plinske napeljave. Posledica tega je bilo nekontrolirano uhajanje plina v kurilnico, od koder se je plin razširil po objektu. Iskra, ki jo je sprožila eksplozija plina, je bila najverjetneje povzročena s samodejnim vklopom oljnega gorilca na peči centralne kurjave, so danes sporočili s policije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti so ovadili eno osebo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu pa pravno osebo, in sicer podizvajalca del, in odgovorno osebo pravne osebe, so pojasnili.