Študija, objavljena v znanstveni reviji The Lancet, ugotavlja, da v skoraj vseh od 195 obravnavanih držav ljudje jedo preveč neprimerne hrane, medtem ko uživajo zaskrbljujoče malo zdrave hrane, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na svetu tako v povprečju ljudje spijejo več kot desetkrat več sladkanih pijač od priporočene vrednosti in zaužijejo 86 odstotkov več soli, kot je varno. Obenem so posvarili, da ljudje jedo premalo polnozrnatih živil, sadja in oreščkov, da bi vzdrževali zdrav življenjski slog.

Od 11 milijonov smrti, povezanih z neprimernim prehranjevanjem, jih največ povzročijo srčno-žilne bolezni. Te pa najpogosteje povzroči ali poslabša debelost. »Ta študija potrjuje tisto, kar so mnogi mislili že več let, in sicer da je neprimerna prehrana kriva za več smrti kot katerikoli drug dejavnik tveganja,« je povedal avtor študije Christopher Murray z univerze v Washingtonu.

»Naša ocena kaže, da sta glavni tveganji, povezani s prehrano, uživanje velikih količin soli in uživanje premalo zdrave hrane,« je dodal.