Biden je ponovil, da je tak kot pač je in se rokuje, objema in prijema za ramena zaradi tega, da osebam izrazi podporo in naklonjenost. To je v preteklosti, ko je šel skozi težke trenutke zaradi smrti otrok sam zelo cenil in je zato mislil, da tudi drugi mislijo enako.

Obenem priznava, da je dejstvo, da so se družbene norme spremenile in je obljubil, da se bo temu prilagodil. »Še naprej pa bom verjel, da je vladanje in življenje iskanje stika z ljudmi. To se ne bo spremenilo, ampak bom bolj spoštljiv do zasebnega prostora ljudi,« je dodal.

Biden se še ni odločil za predsedniško kandidaturo 2020, vendar velja med demokrati za glavnega favorita za osvojitev strankarske nominacije. Biden je bolj sredinski demokrat kot ne.