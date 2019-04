Nekdanja zvezna tožilka Lightfootova doslej še ni bila izvoljena na noben politični položaj, kljub temu pa je zlahka opravila s konkurenco prav tako temnopolte demokratke Toni Preckwinkle, ki je imela boljše politične zveze. Volivci v Chicagu so se očitno odločili za spremembe in pomanjkanje političnih zvez je bilo za Lightfootovo prednost.

V prvem krogu županskih volitev se je februarja za naslednika Emanuela pomerilo kar 14, večinoma demokratskih kandidatov, saj republikancev v mestu skorajda več ni. Lightfootova je dobila največ glasov, 72-letna učiteljica, mestna svetnica in predsednica okrožja Cook Preckwinklowa je bila druga.

Šele na tretjem mestu je bil predstavnik demokratske politične dinastije Chicaga William Daley, čigar oče in brat sta bila oba župana. Oba sta bila vpletena v številne škandale korupcije, nepotizma, političnega mešetarjenja in podobnih zadev.

Lightfootova obljublja, da bo po zgodovinski zmagi povečala vlaganja v revne predele mesta, to je južni in zahodni Chicago ter v mestno hišo prinesla odgovornost. Mestno hišo bi rada očistila korupcije in obnovila zaupanje ljudi v vlado.

Chicago ima 33 odstotkov temnopoltega prebivalstva, od tam pa je v zvezni senat in potem v Belo hišo prišel tudi Barack Obama.