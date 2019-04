Po podatkih policije je avtomobil znamke BMW 320 s slovenskimi registrskimi tablicami pri izvozu Križ okoli 80 kilometrov od Zagreba okoli polnoči iz sedaj še neznanega razloga zaneslo desno, kjer se je zaletel v zaščitno ograjo. Avtomobil je večkrat obrnilo, med nenadzorovanim prevračanjem vozila pa je oba potnika, 29- in 30-letnega državljana BiH, vrglo iz vozila. Avto je ustavila šele žičnata zaščitna ograja, tam pa ga je zajel ogenj.

Na kraj nesreče se je odpravilo šest gasilcev iz Popovače, ki so na svojem facebook profilu objavili fotografije nesreče in opis intervencije. »Pogasili smo ogenj, vozilo pa ohladili. Policistom in reševalcem smo pomagali pri preiskavi bližnjega območja nesreče,« so zapisali. Ko so z mejnega prehoda dobili potrdilo, da sta bili v avtomobilu le dve osebi, so iskalno akcijo zaključili. Obe osebi sta namreč v nesreči umrli, zaradi silnega trka pa ju je vrglo iz vozila. Zakaj je vozilo zaneslo s ceste, še ni znano.