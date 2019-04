Ocenjevalni kriteriji

Ocenjevalna komisija za nagrado slovenski startup leta bo finaliste ocenjevala po štirih kriterijih:

Produkt: Podjetje je uspešno potrdilo vrednost svojih produktov na trgu s katerimi rešuje pomembno bolečino oziroma problem ciljne skupine uporabnikov. Uspešna potrditev vrednosti se odraža v številu prvih uporabnikov in njihovi rasti, pri čemer so seveda še najpomembnejši plačljivi kupci.

Investitorji: Podjetje je s svojim produktom in poslovnim modelom uspelo pridobiti potrditev s strani domačih oziroma tujih investitorjev, ki so podjetju dodali dodaten kapital in tudi druge resurse. Pri tem so posebej dragoceni izkušeni in mednarodno uveljavljeni investitorji.

Ekipa: Podjetje vodi kompetentna, predana in dobro organizirana ekipa z jasno vizijo in komplementarnimi znanji in izkušnjami (tehnične, organizacijske, prodajne sposobnosti), ki jim bodo omogočali nadaljnjo uspešno izgrajevanja podjetja.

Potencial za uspešno poslovanje in rast (celovit poslovni model): Celoten poslovni model je inovativen, zasnovan na logičnih in s strani trga preverjenih predpostavkah, ki ne izkazujejo vidnejše šibkosti / slabosti. Podjetje ima vsaj določeno neubranljivo prednost. Podjetje ima potencial za razvoj dobrega posla na obetavnem, dovolj velikem in rastočem trgu. Rezultati se že oziroma se bodo odražali v visokih prihodkih, številu zaposlenih, dobičkonosnosti in celo verjetnostjo za disrupcijo industrije oziroma določene tržne niše.