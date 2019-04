Zagorelo v industrijskem objektu v Kidričevem

V sredo okoli 21. ure je zagorelo na Tovarniški cesti v Kidričevem v industrijskem objektu Silkem. Vnela se je plinska mikro turbina v sušilnici granulatov. Gasilci so zavarovali območje, izklopili elektriko in plin, s tehničnim posegom odprli loputo do turbine in jo pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.