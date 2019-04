Pri pripravi testenin iz enega lonca si zapomnite naslednje:

• Uporabite lahko katere koli testenine, poigrajte se z oblikami in okusi.

• Ker testenine vsebujejo škrob, tega med kuhanjem spuščajo v omako, zato ob koncu kuhanja omake ne bo treba zalivati (in jo s tem delati kremasto) s prihranjeno vodo od odcejanja testenin.

• Uporabite lahko katere koli sestavine za omako – pazite le na to, koliko časa se kuhajo – če se kuhajo dlje od testenin, jih raje popecite na začetku ali pa uporabite katere druge. Pazite tudi na sestavine, ki se kuhajo manj časa. Te popecite na začetku ali pa dodajte v omako proti koncu kuhanja.

• Osnovno razmerje tekočine in testenin je naslednje: za vsakih 100 g testenin potrebujete približno 3,5 dcl vode – če so testenine večje ali pa če se kuhajo dlje (zaradi moke, oblike …), bo morda proti koncu kuhanja potrebno dodati še nekaj vode, zato kuhanje nadzorujte.

V nadaljevanju preverite še nekaj luštnih receptov s testeninami različnih oblik:

Pa še nekaj trikov za pripravo makaronov iz enega lonca s popečenimi paprikami:

• Uporabite lahko tudi le eno barvo paprike.

• Namesto rdeče lahko uporabite belo ali rjavo čebulo.

• Čilijevi kosmiči so neobvezni, prav tako pa tudi sveža bazilika.

• Namesto rdečega lahko uporabite tudi belo vino, če ga ju nimate, pa dodajte le več vode.

• Namesto češnjevih paradižnikov lahko za nekaj svežine dodate majhno žličko balzamičnega kisa ali pa nekaj kapljic limoninega soka.

• Uporabite katere koli makarone ali špagete, pozor le na dolžino kuhanja in količino vode – to lahko med kuhanjem vedno dodate.

• Pravilo kuhanja testenin v enem loncu: za 100 g testenin potrebujete približno 3,5 dcl tekočine.

Sedaj pa si brž poglejte video priprave in se prepričajte, da morate to jed res pripraviti čim prej!

Pa dober tek!

PRIPRAVA

olje

1/4 zelene, rdeče in rumene paprike

1/2 (rdeče) čebule

2 stroka česna

1/2 žličke suhe bazilike

čilijevi kosmiči

5 dcl paradižnikove kaše

0,5 dcl rdečega vina

2 dcl vode

200 g makaronov

sol

poper

sveža bazilika

1 pest češnjevih paradižnikov

Najprej pripravite vse sestavine. Paprike narežite na kocke, sesekljajte pa tudi čebulo in česen.

V večji ponvi segrejte malo olja in na segrepem popecite paprike, malo jih posolite in popoprajte, nato pa shranite za pozneje. V isti ponvi segrejte še malo olja in na segretem zmehčajte čebulo in česen, dodajte še suho baziliko in čilijeve kosmiče. V ponev nato zlijte paradižnikovo kašo, vino in vodo. Dodajte še ½ žličke soli in malo popra in pustite, da zavre, nato pa umešajte surove makarone. Ponev pokrijte in kuhajte približno 10 minut, medtem malo pomešajte. Če makaroni še niso kuhani, tekočine pa že primanjkuje, dodajte še malo vode. Ko so makaroni kuhani, omako poskusite in dosolite in dopoprajte po potrebi.

Dodajte še popečene paprike, češnjevce in svežo baziliko ter premešajte, nato pa servirajte in postrezite.