Potovanje v Skopje je bilo za košarkarje Primorske eno najmanj napornih v celi sezoni, k čemur je v veliki meri prispeval neposreden polet iz Ljubljane. Pomenil je pravo nasprotje gostovanja na povratni polfinalni tekmi v Čačku, kamor so Koprčani potovali prek Trsta, Rima in Beograda. V klubu so seveda vzeli v zakup dejstvo, da bo sezona prepredena s potovanji in menjavanjem prevoznih sredstev. Zdi se, da ekipa zaradi tega nima nobenih težav. »Imamo srečo, da do sedaj nismo imeli nobenih poškodb, tudi to je eden od elementov uspešne sezone,« je ob kratkem druženju z novinarji pred poletom proti Skopju izpostavil trener Jurica Golemac.

Hotel v sklopu dvorane

Naključje je hotelo, da sta se ekipi, ki sta poskrbeli za dva vrhunca na parketu dvorane Bonifika, družili tudi na potovanju, saj sta sedli na isto letalo. Celo skupaj so sedeli nekateri igralci, seveda zatopljeni vsak v svoje misli in vsak s svojim načinom krajšanja časa. Makedonski podprvaki so se, kot je poudaril center Predrag Samardžiski, spraševali predvsem, kako se bo na dva visoka poraza na uvodnih tekmah v Sloveniji odzvalo občinstvo: »Upam, da jih ne bosta odvrnila od obiska tekme. Želimo popraviti vtis in se pokazati v drugačni luči. Radi bi serijo podaljšali in se še enkrat vrnili v Slovenijo.« MZT je v vseh pogledih pred pomembnim izzivom, saj je po več letih igranja v prvi jadranski ligi lani padel v drugo, kar se seveda pozna tudi na obisku v dvorani. »Ko v goste ne prihajajo Cedevita, Crvena zvezda, Partizan in ne nazadnje Olimpija, med gledalci ni toliko zanimanja,« je razglabljal tiskovni predstavnik skopskega kluba. »Pričakujemo nekje med 3000 in 4000 gledalcev.« Dvorana Jane Sandanski Arena jih sicer sprejme 7500.

Koprski košarkarji so nastanjeni v hotelu, ki je v sklopu dvorane. Krajši trening so opravili sinoči, današnji dan bo v največji meri namenjen počitku. Glede na uvodni dve tekmi se zdi, da trener Golemac nima kaj spreminjati v igri, Primorska je suverena v vseh elementih. Eden najmočnejših je zagotovo obramba, kjer prihaja do izraza tudi očitno boljša fizična pripravljenost.