Kordić je v kino dvorani imel predavanje z naslovom Bog za rešetkami, v katerem je zbranim študentom govoril o tem, kako se je v haaškem priporu prepustil bogu, potem ko je "zaznal nadnaravno svetlobo". Skupina študentov je skušala prekiniti predavanje s klici, da je Kordić vojni zločinec, a so jih udeleženci tribune odstranili iz dvorane, poročajo danes hrvaški mediji. Predavanje je organiziral klub hercegovskih študentov v Zagrebu v sodelovanju s študentskim duhovnikom Mijom Stojićem, ki pogosto izraža svoja konservativna in desničarska stališča. Kot je dodal novičarski portal index.hr, je tudi klub hercegovskih študentov znan po širjenju nacionalističnih in klerikalnih idej. Neodvisni poslanec Mirando Mrsić je danes v saboru zahteval od zagrebške univerze in nadškofije, da povesta svoje stališče o organizaciji predavanja z obsojenim vojnim zločincem. Mrsić je ob tem vprašal, kakšno sporočilo so s tem poslali študentom in žrtvam vojnih zločinov.

Pobuda mladih za človekove pravice pa je danes v odprtem pismu kritizirala upravnika študentskega naselja Boženka Čosića, ker je dovolil, da je študentom govoril Kordić, ki se "ni nikoli opravičil zaradi storjenih zločinov". Očitali so mu, da s takšnimi potezami povzdigujejo vojno in ne spoštujejo žrtev. Med drugim so zahtevali, da bi v isti dvorani predvajali film haaškega sodišča "Zločini pred tribunalom - Srednja Bosna", ki govori o vojnih zločinih, zaradi katerih je bil obsojen Kordić, ki uživa naklonjenost katoliške cerkve na Hrvaškem in v BiH.

Nekoč eden vodilnih političnih in vojaških predstavnikov Hrvatov v BiH Kordić je bil leta 2001 na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obsojen na 25 let zapora zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov nad bošnjaškimi civilisti v Lašvanski dolini v osrednji BiH, med drugim tudi v vasi Ahmići sredi aprila 1993. V Ahmićih nedaleč od Viteza so pripadniki vojaških enot bosanskih Hrvatov umorili 116 civilistov, večinoma muslimanov. Med ubitimi je bilo 32 žensk in 11 otrok.

Kordić je na prostosti od junija 2014, potem ko je v zaporu v Avstriji odslužil dve tretjini kazni. Tudi Kordićevo vrnitev iz zapora je spremljal incident na zagrebškem letališču, ko so njegovi privrženci fizično napadli moškega, ki je Kordića dočakal s klici, da je vojni zločinec. Policija je takrat preprečila hujši incident.

Po izpustitvi iz zapora Kordića pogosto vabijo na različne verske in domoljubne prireditve na Hrvaškem in v BiH, na katerih govori o svojem doživljanju boga.