Župan je komunist

Vse ideje, ki spreminjajo naš svet, so prišle z njegove periferije. V Bruslju si ne znajo izmisliti nič. Grčija nam je prva povedala, da je Evropska unija krhka in agresivna zveza narodov, ki se boji, da se bo zrušila pod lastno težo. Velika Britanija nam je pokazala, kako je mogoče z nekaj zdravega populističnega političnega terorizma in preprosto parlamentarno blokado uničiti najstarejšo kontinuirano demokracijo v Evropi in vzeti Evropsko unijo za talca. Ko bodo pisali zgodovino tega obdobja, bodo te stvari šteli za malenkosti, ki so napovedovale zares strašne sile sprememb.