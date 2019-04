Posli pod obtožbo niso sporni ali celo kaznivi, so obtoženi zatrjevali predsedujoči okrožni sodnici Danili Dobčnik Šošterič. Kljub tej domnevni nespornosti transakcij so odgovornost zanje vsi prelagali drug na drugega.

Skoraj 15 mesecev po predobravnavnem naroku je na mariborskem okrožnem sodišču danes stekla sodna obravnava morda najbolj razvpitega posla, ki je pomagal podreti gospodarski sistem mariborske rimskokatoliške cerkve. Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak je vložil obtožnico zoper četverico. Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek očita zlorabo položaja in pravic v sostorilstvu. Z očitanim kaznivim dejanjem naj bi upnike nadškofijskih holdingov, predvsem NLB, oškodovali za kar 17,5 milijona evrov.

Po prepričanju tožilstva so se štirje obtoženi julija 2007 dogovorili, kako prekanalizirati bančni kredit v nakup delnic Luke Zadar. Zvon Dva si je pri NLB sposodil 17,5 milijona evrov. Denar je takoj zatem posodil Zvonu Ena. Milijone so – prav tako na podlagi posojilne pogodbe – že naslednji dan nakazali na račun družbe I. J. Storitve. To nadškofijsko slamnato družbo za posebne projekte naj bi iz ozadja lastniško in upravljalsko obvladoval Ljubo Peče.

Kredit NLB ni bil nikdar poplačan. Upravi Zvonov naj bi vedeli, da I. J. Storitve ne bodo nikoli vrnile posojila, ker je bila družba insolventna in je imela negativni kapital, trdi Krumpak. Obtoženi zato niso niti poskušali izterjati vračila, denimo z izvršbo, prav tako niso sprožili stečajnega postopka zoper dolžnika.

Peče: »Šlo je za običajen biznis« »Šlo je za običajen biznis, ki ga obtožnica po nepotrebnem kriminalizira,« se je izgovarjal prvoobtoženi Peče, nekdanji predsednik uprave holdinga Zvon Dva. Dejanja pod obtožbo po njegovi oceni niso kazniva, za vse obravnavane poslovne odločitve v holdingu pa da je bil odgovoren soobtoženi Ješovnik. V Zvonu Ena ni imel nikakršnega vpliva, je še trdil Peče, upravi je ponujal zgolj neformalne usluge in ji dajal nasvete, ki jih je upoštevala po lastni presoji. Obtoženi mariborski advokat je bil po prepričanju tožilstva idejni arhitekt cerkvenih holdingov in najbolj vplivna oseba v njih. Peče pa se je danes slikal v vlogi obrobne figure, ki o podrobnostih in ozadjih sprejetih poslovnih odločitev ni vedela ničesar. »Prepričan sem bil, da je bilo posojilo NLB namenjeno dokapitalizaciji T2,« je dejal. Da se je denar porabil za nakup delnic Luke Zadar, naj bi izvedel šele kasneje. Prav tako je zanikal, da je (lastniško) obvladoval podjetje I. J. Storitve, ki naj bi poslovalo izključno v interesu Zvona Ena. Po stečaju cerkvenih Zvonov naj bi obtoženi poskušali nezakonito pridobljeno premoženje – 56.000 delnic Luke Zadar – izmakniti iz stečajne mase, s čimer so upnike oškodovali za kar 19,2 milijona evrov. Tožilec je ta očitek iz obtožnice konkretiziral z vrsto kupoprodajnih poslov in prenosov lastništva, v katerih naj bi glavno vlogo znova imel Peče.