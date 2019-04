Ko je takrat še kot kandidatka za to mesto Ksenija Klampfer napovedala boj proti prekarnemu delu, smo se najglasneje, a ne od veselja, smejali socialni delavci, psihologi, sociologi in drugi, ki delamo v socialnem varstvu, torej na področju, ki spada v resor ministrstva za delo, saj je poleg zaposlenih v kulturi in šolnikov največ prekariata ravno v socialnem varstvu, kjer brez zvez praktično ne dobiš dela. To pomeni, da se največje izkoriščanje ljudi z zaposlovanjem za določen čas odvija ministrici Klampfer pred očmi. Kaj že pravijo o kovačevi kobili? Pred tedni je bilo v gorenjski in ljubljanski regiji razpisanih sedem prostih delovnih mest za strokovne delavce v socialnem varstvu, od teh samo eno za nedoločen čas, vsa druga pa bodo sklenjena za nekaj mesecev. Rekordno kratka je tista, ki bo trajala samo en mesec.

Če bi ministrico Klampferjevo srečala osebno, bi jo zelo rada vprašala, kako bodo takšni zaposleni, ki se selijo iz ene zaposlitve za določen čas v drugo, vmes pa so še brezposelni, dočakali polno pokojninsko dobo, ne da bi morali delati do 67. leta, pri čemer pa niso sami krivi, da je tako. In če je kdo ob omembi zaposlitve za en mesec dvignil obrvi, češ da to pa ni mogoče, se je še večji absurd zgodil lani poleti, ko je neka organizacija, ki, uganili ste, prav tako spada v resor ministrice Klampfer, razpisala delovno mesto za samo 2 tedna, šokirani kandidati pa so to izvedeli šele na razgovoru.

Kako se je torej tako hvaljena ministrica za delo lotila prekariata ter zasužnjevalnih zaposlitvenih agencij? Na prvi strani iste številke Dnevnika, v kateri smo lahko brali prispevek o njej, smo izvedeli, da je Gorenje odpustilo 300 ljudi, ki so bili zaposleni za določen čas, torej prekarno, zaposlili pa so se ravno prek teh zaposlitvenih organizacij. Izjave ministrice glede tega ni bilo zaslediti. In kot da se ministrica trudi, da bi delala ravno nasprotno od tega, kar govori, je tudi »njeno« ministrstvo nedavno razpisalo dve prosti delovni mesti za… določen čas, torej prekarno, in sicer eno do konca leta 2021 ter drugo do konca leta 2022. Ali bo takrat konec sveta ali pa bo samo ministrstvo prenehalo delovati, iz razpisa ni bilo mogoče razbrati.

Ker sem, kot ministrica Klampferjeva, tudi sama strastna bralka, bom za svoje mnenje o njenem delu parafrazirala naslov kultne knjige Ericha Marie Remarqua: Na ministrstvu za delo nič novega. O »učinkoviti« politiki zaposlovanja pa več kot vladna statistika pove film Ne bom več luzerka, ki ga ministrici Klampferjevi toplo priporočam v ogled.

Alenka Marinč, univ. dipl. soc. del., Spodnje Pirniče