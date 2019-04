Kraljevska moqueca

Sestavine

Potrebujemo 600 g dobro očiščenega fileja bele morske ribe (priporočljivo je uporabiti vsaj dve različni ribi, nekateri dodajo še očiščene repke kozic ali škampov, tudi meso školjk), sok ene limete ali limone, morsko sol, sveže zmlet poper, oljčno olje (lahko ga kombiniramo z maslom), tri stroke česna, dve šalotki ali eno manjšo čebulo, dve podolgovati rdeči papriki, dve žlici sladkorja, žličko kumine v prahu, žličko mlete rdeče paprike, ščep čilija ali en svež čili, 4–5 dl kokosovega mleka, 400–500 g paradižnikovih koščkov ali češnjevih paradižnikov (v sezoni pa svež paradižnik). Za dodatek še na krhlje narezano limeto, dodaten sok limete, šopek peteršilja in po želji še zelenje mlade čebule.

priprava

Ribje fileje, ki naj bodo zares povsem brez kosti, narežemo na kocke, jih posolimo in popramo ter prelijemo s sokom limete. Pokrijemo jih s prozorno (nikar aluminijevo!) folijo in vsaj za pol ure postavimo v hladilnik, da se lepo marinirajo. V segreto ponev vlijemo malo olja in na zelo vročem ognju na hitro popečemo kocke ribjih filejev (in druge morske sestavine, če jih bomo uporabili). Le toliko, da postanejo zlato rjave barve. Iz ponve jih predevamo na segret krožnik in shranimo na toplo. V isti ponvi, ki je ne obrišemo, na olju ali maslu posteklenimo sesekljani šalotki oziroma čebulo, ki ji tik pred koncem praženja dodamo še nasekljan česen. Potem dodamo na trakove narezano rdečo papriko in vse skupaj počasi dušimo od dve do tri minute. Če uporabimo svež čili, ga sesekljamo in po želji (za manj pekoč okus) odstranimo semena ter skupaj s papriko dodamo v ponev. Nato dodamo vse preostale sestavine z začimbami vred (razen krhljev in soka limete ter peteršilja oziroma zelenja mlade čebule). Ko zavre, temperaturo zmanjšamo in pustimo, da se počasi kuha še približno pol ure. Po okusu dodatno začinimo in šele zdaj v precej gosto juho dodamo še popečene kocke ribjih filejev. V juhi jih segrevamo kakšne tri minute, nato dodamo še krhlje in malo soka limete ter sesekljan peteršilj oziroma sveže čebulno zelenje. Premešamo in nemudoma postavimo na mizo. Tradicionalno se jed postreže s kuhanim rižem, ki ga lahko v obliki manjše kepe dodamo kar naravnost v juho.