Kritika kolektivne razstave Spekula, na prelomu upodobitve: Od slik h kombinacijam s sodobno tehnologijo

Predstavljena dela kolektivne razstave »Spekula, na prelomu upodobitve« ne pomenijo radikalnega preloma v likovni umetnosti, ampak nežni lok od estetskih vidikov slike k njenim kombinacijam s sodobno tehnologijo. Povprečen gledalec namreč še ne vidi prek slike in kipa kot lepih posnetkov narave, zato težko sledi njenim preobrazbam v široko območje vizualne umetnosti. Za izobraževanje na tem področju bo v kratkem poskrbela Pedagoška fakulteta v Kopru s svojimi umetniškimi programi, ki jih koordinira izredni profesor in umetnik Tilen Žbona . Ta je tudi izbral umetnike na razstavi in jih povabil k sodelovanju na fakulteti. Razstava je torej promocija programov in pripoved o preobrazbi likovne umetnosti v novomedijske prakse.