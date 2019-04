Na predobravnavnem naroku prejšnji mesec se Strniša kot odgovorni vodja gradbenih del v doživljajskem parku Vulkanija ni izrekel o krivdi niti se ni zagovarjal. Njegov zagovornik pa je predlagal, naj sodnik izda zavrnilno sodbo, kar bi se lahko zgodilo, če bi tožilstvo umaknilo svoj obtožnico, ker ni dovolj dokazov za pregon. Potem ko je obtožnica postala pravnomočna, je bilo namreč kot nedovoljen dokaz iz sodnega spisa umaknjeno izvedensko mnenje.

To mnenje je povzemalo tudi izjave Strniše, ki je v postopku najprej nastopil kot priča, saj je tožilstvo na začetku preganjalo drugega osumljenca storitve kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. V preiskavi pa so pozneje obdolžili Strnišo. Dokaz oziroma izvedensko mnenje je tako postalo nedovoljeno, ker je Strniša v preiskavi dobil pravni pouk kot priča in ne kot obdolženec.

Njegov zagovornik je zato menil, da utemeljen sum za kaznivo dejanje sploh ni podan, saj naj bi tožilstvo obtožnico gradilo prav na nedovoljenem oziroma umaknjenem dokazu.