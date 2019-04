Na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti štiri vojake, kako streljajo v Corbynovo fotografijo. 26 sekund dolg posnetek naj bi nastal v Afganistanu. Po poročanju britanskih medijev gre za strelišče v Kabulu, kjer vadijo pripadniki enote za varovanje javnih osebnosti. Tam sicer uporabljajo fotografije osebnosti, a kot tarče za varovanje, in ne za streljanje, poročanje medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik britanske vojske je sporočil, da vedo za videoposnetek, ki kroži po spletu. »Takšno obnašanje je povsem nesprejemljivo in močno pod visokimi merili, ki jih pričakuje vojska,« je povedal in dodal, da so sprožili temeljito preiskavo.

Tudi državni sekretar na britanskem obrambnem ministrstvu Tobias Ellwood je prav tako navedel, da je to nesprejemljivo, če se bo izkazalo, da je posnetek pristen.

V laburistični stranki, kjer so dogodek označili za zaskrbljujočega in nesprejemljivega, so izrazili upanje, da ga bo ministrstvo preiskalo in tudi ukrepalo.

69-letni Corbyn je sicer pogosto tarča zmerljivk s strani konservativcev in desno usmerjenih politikov, ki ga označujejo za marksista. Potem ko v 40 letih svojega političnega delovanja ni bil med vidnejšimi politiki, je leta 2015 prevzel vodenje laburistov.