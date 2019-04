Kot spominja avstrijska tiskovna agencije APA, je predsednik avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in kancler Sebastian Kurz od koalicijskih svobodnjakov (FPÖ) terjal, da prekinejo vsakršne stike z avstrijskim identitarnim gibanjem. Že prejšnji teden so na Dunaju sporočili, da razmišljajo o razpustitvi gibanja. To se je namreč znašlo sredi preiskave zaradi sredstev, ki mu jih je nakazal avstralski desničarski skrajnež, osumljen za poboj 50 ljudi v novozelandskem Christchurchu prejšnji mesec.

Slovenska SDS pa razliko od ÖVP očitno nima večjega strahu pred stiki s slovensko podružnico identitarnega gibanja, danes pišejo med drugim APA ter tudi časnika Die Presse in Der Standard na spletnih straneh. Kot navajajo, je nekdanji slovenski premier Janša tako še v ponedeljek delil tvit Generacije identitete, več pa je bilo tudi skupnih javnih nastopov slovenskih identitarcev in politikov iz vrst SDS.

Janša, ki večkrat deli tvite Generacije identitete in njenih simpatizerjev, je, kot izpostavlja APA, njihov zadnji tvit delil po tistem, ko so se ti jasno postavili v bran svojemu kolegu iz Identitarnega gibanja Avstrije (IBÖ) Martinu Sellnerju, ki se je zaradi donacije osumljenca za napade v Christchurchu znašel sredi preiskave. APA navaja tudi vsebino tega prvoaprilskega tvita Generacije identitete, češ da bo na evropskih volitvah podprla Levico, ker si »v Evropi želimo kulturne obogatitve migrantov iz tretjega sveta, želimo si mavrične Evrope«.

Sellner se je zahvalil Janši Generacija identitete je prejšnji teden na svoji spletni strani objavila odziv na napoved avstrijske vlade o preučitvi pravnih možnosti za razpustitev avstrijske veje identitarnega gibanja, pri tem pa izrazila prepričanje, da se bodo obtožbe na račun Sellnerja zaradi omenjene donacije, »tako kot vselej, izkazale kot neresnične«. »Celotna slovenska podružnica Generacije identitete pokončno in trdno stoji za avstrijskim soborcem Martinom Sellnerjem,« so dodali. Ob današnjem poročanju avstrijskih medijev se je na twitterju oglasil tudi Sellner sam in se Janši zahvalil, tudi v slovenščini. Kot je zapisal, je Janša časten človek. Danke Herr @JJansaSDS !

Ein Ehrenmann. Hvala.https://t.co/Bf3UFPtmzm — Martin Sellner (@Martin_Sellner) April 3, 2019 Avstrijska tiskovna agencija APA danes piše še, da SDS in Generacija identitete zanikata povezave, a obenem ne skrivata obojestranskih simpatij. Spominja, da je poslanec SDS in predsednik strankinega podmladka Žan Mahnič lani na dan prisege slovenske nove vlade na twitterju delil fotografijo knjige Manifest za domovino, projekta Generacije identitete, ki jo je prinesel s seboj v parlamentarno dvorano. APA prav tako spominja, da je knjigo izdala založba, ki je v solastništvu SDS. APA spominja še, da se je decembra lani slovesnosti ob ustanovitvi podmladka SDS poleg Janše udeležil tudi predstavnik identitarcev, kranjska SDS pa je tam skupaj z identitarci organizirala razpravo o migracijah in človekovih pravicah.