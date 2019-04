Škisova tržnica je vsako leto eden največjih študentskih dogodkov. Kaj se je po lanski majski prireditvi zgodilo s sedemdesetimi tisočaki, pa ostaja velika skrivnost, ki so jo, kot je danes poročal spletni portal Svet24, v Zvezi študentskih klubov Slovenije (Škis) skoraj leto dni prikrivali pred javnostjo.

Šele minuli teden so namreč funkcionarji glavnega odbora Zveze Škis dogodek priznali na seji sveta Zveze Škis. A so to točko dnevnega reda zaprli za javnost. Kot je uspelo izvedeti omenjenemu portalu, se je izkupiček zbiral v štirih blagajnah. Na vsaki blagajni sta ga preštela natakar in varnostnik. Zapečatili so ga v bančno vrečo, jo predali zaupniku, ki jo je odnesel do avtomobila, s katerim so denar nato prepeljali na varno lokacijo, kjer je bil predan blagajničarki. Kje v tej verigi se je zataknilo, ni jasno. Je pa dejstvo, da so pri končnem štetju pogrešili za celo vrečo denarja, se pravi okoli 70.000 evrov. Denar je torej izginil nekje na poti od kraja dogodka Škisove tržnice do lokacije, kjer so ga šteli, to pa naj bi se dogajalo okoli druge ure ponoči.

Kot nam je danes sporočila Nataša Pučko, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, so prijavo o izginulem denarju na policiji dobili 16. maja lani. Prireditev je bila sicer 11. maja. »Konec avgusta 2018 smo na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca za kaznivo dejanje tatvine po členu 204/I,« je še sporočila Pučkova. To pomeni, da storilca niso izsledili, da zadeva ni zaključena in da policija storilca (ali več storilcev) tega kaznivega dejanja še išče.

Predstavniki Zveze Škis so zadevo sicer res prijavili policiji, odgovornosti pa za zdaj ni prevzel nihče. Takratna predsednica Zveze Škis Patricija Premrov je zaradi dogodka sicer ponudila odstop, ki pa ni bil sprejet. Tudi aktualna predsednica Zveze Škis Nina Plank po primopredaji poslov lansko jesen o »izginulem denarju« ni obvestila sveta zveze, je poročal Svet24. Vodja projekta Škisova tržnica je sicer Jernej Tomazin, ki tudi ne sprejema objektivne odgovornosti za ta izredni dogodek.