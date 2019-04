Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je po današnjih koalicijskih usklajevanjih potrdil, da so v koaliciji podprli predlog, ki ureja financiranje obveznega dela programa v skladu z odločbo ustavnega sodišča. Jasno pa so navedeni tudi pogoji za to oz. kako te pogoje zagotoviti.

Obvezni del programa v zasebnih osnovnih šolah bi bil tako financiran 100-odstotno. Za generacije, ki so že vpisane, bo financiranje obveznega dela programa 100-odstotno, razširjenega pa 85-odstotno. Za nove generacije pa bo 100-odstotno financiran le obvezni del programa, razširjeni pa ne bo financiran.

Kot je napovedal Pikalo, bodo s postopkom zdaj nadaljevali, sledila bo javna razprava. V postopku bodo poskušali še izčistiti zastavljeni koncept, da bi prišli do rešitve, ki bo tudi sprejeta, prišli še pred začetkom naslednjega šolskega leta.

Besedilo predloga novele je danes pretresla le koalicija, medtem ko bo usklajevanje z Levico po njegovih besedah potekalo posebej.

Ustavno sodišče je v odločbi leta 2014 ugotovilo, da je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje v neskladju z ustavo v delu, ki določa, da država javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja financira 85-odstotno.