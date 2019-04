Louvre je nekoč služil kot rezidenca francoskih kraljev. Ludvik XIV. ga je spremenil v razstavni prostor za umetnine, s francosko revolucijo pa je postal javni muzej. Po zaslugi sodelovanja med slovitim francoskim muzejem ter ameriškim posrednikom za kratkoročno oddajanje in najemanje stanovanj Airbnb pa bi veličastni dvorec sredi Pariza lahko postal tudi vaš dom, četudi zgolj za eno noč.

Za zmago na Louvrovem in Airbnbjevem natečaju bo treba do 12. aprila odgovoriti na vprašanje, zakaj bi bili prav vi najbolj popolni gost Mone Lise? Izbrano osebo, ki bo s seboj lahko pripeljala spremljevalca ali spremljevalko, bo poleg imenitnega prenočišča čakal tudi zanimiv program. Ob sončnem zahodu bo gosta pozdravil umetnostni zgodovinar in jima omogočil zasebni ogled muzeja, ki je praviloma prihranjen zgolj za najpomembnejše goste. Ko bo ogled prišel do Mone Lise, bo gostoma postreženo z renesančnim aperitivom, v katerem bosta lahko uživala med počitkom na zofi, za še boljše vzdušje pa bo poskrbela zvočna podlaga francoske glasbe, predvajane na gramofonu.

Izkušnja se bo nadaljevala v pop-up restavraciji za dva, z mizo ob kipu Miloške Venere. Kot razvedrilni program po obedku pa bo v razkošnih sobanah Napoleona III. na sporedu še akustični koncert. Noč bosta obiskovalca sklenila v stekleni piramidi, ki so jo pred 30 leti zgradili po načrtih ameriško-kitajskega arhitekta I. M. Peija. Da bi bila noč bolj intimna, bodo znotraj steklene piramide postavili njeno pomanjšano različico, ki ne bo imela povsem prozornih sten. Natečaj so pripravili ravno zaradi tridesete obletnice slovite steklene piramide.