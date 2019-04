Po ministrovih besedah so si bili na današnjem srečanju enotni, da morajo poiskati najboljše rešitve za bolnike in razrešiti akutno problematiko na področju odpovedi družinskih zdravnikov. Ti namreč že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi obremenjenosti, v več zdravstvenih domovih so zagrozili s kolektivnimi odpovedmi.

Danes so tako oblikovali nekaj ključnih sklepov, kako se lotiti reševanja primarnega zdravstva. Ena od prioritet je priprava predloga specializacij družinske medicine za leto 2019, ki ga bodo v najkrajšem možnem času posredovali zdravniški zbornici, je v izjavi za medije po srečanju pojasnila direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Tanja Mate.

Prav tako bodo pripravili predloga dveh aneksov k splošnemu dogovoru za letošnje leto. Prvega, ki naj bi določal tudi zgornjo mejo za odklanjanje bolnikov, bi lahko sprejeli do konca maja.

Kot je dejal generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj, so glede opredelitve meje za odklanjanje bolnikov danes imeli zelo različne poglede. »Mi si bomo prizadevali, da bomo imeli zagotovljeno dostopnost za bolnike. Verjetno bomo šli v nek kompromis in bomo najbrž šli k nacionalnemu povprečju, tako da ne bi tam, kjer imajo že sedaj veliko obremenjenih zdravnikov, ti morali sprejemati še dodatnih bolnikov,« je predstavil stališče ZZZS.