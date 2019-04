V odstopni izjavi je zagovornik trdega brexita zapisal, da je bila »velika napaka«, da se je premierka obrnila po pomoč h Corbynu. »Jasno je, da bomo zdaj končali v carinski uniji,« je poudaril. »To ni brexit, ki je bil obljubljen volivcem v mojem okrožju, in je v nasprotju z zavezo v našem volilnem programu,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

»Vi in vaš kabinet ste se odločili, da je dogovor, oblikovan skupaj z marksistom, ki ni še nikoli v politični karieri britanskega nacionalnega interesa postavil na prvo mesto, boljši od izstopa brez dogovora,« je še zapisal.

Kritični tudi drugi člani konservativne stranke

Do pogovorov Mayeve z vodjo opozicije so kritični tudi drugi člani njene konservativne stranke. Med drugim sta nezadovoljstvo izrazila nekdanji zunanji minister Boris Johnson in vodja evroskeptične skupine konservativnih poslancev Evropska raziskovalna skupina (ERG) Jacob Rees-Mogg.

Minister za brexit Stephen Barcley je v odzivu na te kritike poudaril, da so prav zagovorniki trdega brexita v ERG, ki niso želeli podpreti izstopnega dogovora, krivi za to, da se mora premierka zdaj pogovarjati z opozicijo. Posledica tega, da poslanci niso potrdili dogovora, je »mehkejši brexit ali pa da brexita sploh ne bo«, je pojasnil.

Mayeva se bo danes predvidoma srečala tudi s škotsko premierko Nicolo Sturgeon, ki se zavzema za daljšo preložitev izstopa, da bi določili pot naprej, in referendum o ločitvenem dogovoru.