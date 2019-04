5G je naslednji korak v mobilnem internetu, ki omogoča več pasovne širine in višje hitrosti, s tem pa nudi večjo podporo funkcijam, ki temeljijo na umetni inteligenci.

Omrežje 5G bo uporabnikom omogočalo 20-krat večje hitrosti prenosa podatkov, kot pa je na voljo v obstoječem omrežju 4G. Celoten film si bodo denimo lahko na svoj pametni telefon prenesli v manj kot sekundi. A pričakovanja so še veliko večja, omrežje 5G naj bi prineslo preboj na področjih, kot so igranje video iger na pametnih telefonih, pametna mesta in samovozeči avtomobili.