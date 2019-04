Ker so raziskovalci z inštituta za nutricionistiko z raziskavo ugotovili, da mnogi potrošniki informacij o sestavinah in hranilni vrednosti živil ne uporabljajo, saj jih ne opazijo, ne razumejo in nimajo časa za primerjavo živil z drugimi, hkrati pa so živila potrošnikom pogosto predstavljena kot zdrava, čeprav v resnici to niso, aplikacija kupcem lahko pomaga pri hitrem razumevanju podatkov na živilih, primerjavi in lažji izbiri zdravih živil, je na današnji predstavitvi nove aplikacije povedal Igor Pravst z inštituta za nutricionistiko.

»Razvoj je omogočil, da potrošniku lahko pomagamo tudi s sodobno informacijsko tehnologijo,« je dejal in poudaril, da aplikacija vpogled v sestavo živil ponuja kadarkoli in kjerkoli, uporabniku pa olajša interpretacijo podatkov. Aplikacija je brezplačna, dostopna za operacijska sistema Android in Ios in ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.

Nika Kremić iz Zveze potrošnikov Slovenije je na nekaj praktičnih primerih predstavila delovanje aplikacije. Ta deluje na podlagi prehranskih smernic, ki opozarjajo na zmanjševanje dnevnega vnosa maščobe, soli in sladkorja. Potrošnik ob povezavi z internetnim omrežjem skenira črtno kodo izdelka, aplikacija pa mu ob tem vrne podatke o vsebnosti teh snovi v barvah semaforja, od zelene do rdeče, in hranilno vrednost na 100 gramov izdelka. Potrošnik izdelke lahko doda med priljubljene, jih med seboj primerja, aplikacija pa ponuja tudi prilagoditev za barvno slepe.