Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, izsiljevalski virusi zaklenejo računalnik ali ukradejo podatke tako, da jih zašifrirajo. Pri tovrstnih kaznivih dejanjih s področja kibernetskega kriminala lahko zaradi kriptiranja podatkov za podjetje nastane občutna premoženjska škoda, zato podjetja opozarjajo, da naj preverijo delovanje varnostnih sistemov v svojem računalniškem omrežju in način varnostnega kopiranja podatkov.

»Pri naprednih izsiljevalskih virusih se lahko zanesete le na ustrezno izdelane varnostne kopije. Ker virusi običajno zašifrirajo tudi omrežne mape, vam preprosto kopiranje datotek na zunanji ali omrežni disk ne bo vedno pomagalo,« so opozorili ob tem.

Ob napadu s t. i. phising elektronsko pošto, ko se računalnik ob kliku na priponko okuži z izsiljevalskim virusom, običajno ne obstaja ustrezna rešitev, s katero bi lahko ponovno pridobili izgubljene podatke. Tudi plačilo izsiljevalcem ni zagotovilo za to. Najboljša rešitev je zato dobra pripravljenost na morebitne tovrstne napade, med drugim z ustrezno zaščito varnostnih kopij podatkov, poudarjajo policisti.

V zadnjih tednih so na Novogoriškem obravnavali tudi posamezne primere spletnih goljufij prek elektronske pošte. V zadnjih obravnavanih primerih so se storilci prek elektronske pošte predstavljali kot poslovni partnerji gospodarske družbe in zaprosili za različne računovodske podatke. Na podlagi tako pridobljenih podatkov so storilci sporočali podatke o bančnih računih, kamor naj oškodovana gospodarska družba plača svoje obveznosti oz. nakaže večjo količino denarja.

Na policiji podjetja pozivajo k posebni previdnosti pri kakršni koli komunikaciji prek elektronske pošte, sploh če se nanaša na plačila. Oškodovancem svetujejo, da v primerih, ko so že izvedli plačilo in ugotovili, da gre za goljufijo, nemudoma obvestijo banko, s katero poslujejo, ter primer takoj prijavijo policiji.