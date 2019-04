Turisti so si v islandskem narodnem parku Vatnajökull ogledovali ledenik Breiðamerkurjökull, nakar se je zaslišal glasen pok, že kmalu za tem pa se je velik del ledu odlomil in padel v vodo. Čeprav je stvar od daleč videti nedolžna, so vodniki in turisti hitro ugotovili, da so v nevarnosti. Obrnili so se in pričeli teči stran od obale, še preden so bile posledice padca ledu vidne na morski gladini. Ta se je nekaj trenutkov po prvem pljusku močno dvignila, proti obali pa so se pričeli valiti visoki in nevarni valovi. Ko so dosegli obalo, so bili vsi turisti že na varnem.

Prizor je s kamero ujel glavni vodnik Stephen Mantler. Mantler je za CNN pojasnil, da so se turisti pravočasno odzvali tudi zato, ker so pred ogledom ledenika vse opozorili, kaj morajo storiti, če pride do lomljenja ledu. Takšni dogodki naj bi bili za to obdobje sicer značilni. Ni pa pogosto, da se zgodijo tako blizu obale.