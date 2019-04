Družina Rončević je po izčrpanih vseh možnostih za uspešno zdravljenje njihove hčerke na Hrvaškem ugotovila, da je nadaljevanje borbe za življenje deklice možno le v bolnišnici v ZDA, v kateri se uspešno bojujejo tudi z redkimi oblikami levkemije. Problem pa je bil denar za stroške zdravljenja, ki ga iz lastnih sredstev niso mogli zagotoviti.

Prejšnji teden so javno zaprosili za pomoč pri zbiranju potrebnih 2,8 milijona dolarjev. Po nepričakovano hitrem in izdatnem odzivu javnosti na Hrvaškem, pa tudi Hrvatov, ki živijo v drugih državah, so potreben denar zbrali v le nekaj dneh. Presežek iz sklada bodo po dogovoru s hrvaškim ministrstvom za zdravje namenili v podobne namene za druge otroke.

Deklica je v torek zvečer po evropskem času s staršema že prispela v bolnišnico v Philadelphii, kjer jo je pričakala zdravniška skupina z doktorjem Aplencem na čelu, ki je strokovnjak za obliko levkemije, za katero je zbolela deklica, je poročala hrvaška televizija HTV.