Ljubljanski cariniki so oktobra lani na postajališču Lukovica med osebno prtljago na avtobusu s prikolico našli petnajst škatel, v njih pa 1349 zamrznjenih ptic trinajstih zavarovanih vrst. Ptice so bile ustreljene v Romuniji in na poti v Italijo, kjer nezakonito ubiti ptiči mnogokrat kot delikatesa pristanejo na krožnikih elitnih restavracij, so takrat razložili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Domžalska policija je proti trojici podala ovadbo zaradi nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki pa jo je okrožni državni tožilec zavrgel.

Po mnenju tožilstva ni bil podan utemeljen sum, da bi trojica storila očitano kaznivo dejanje. V obrazložitvi tožilca, ki so jo pridobili v DOPPS, piše, da naj trojica ne bi vedela, kaj se nahaja med prtljago avtobusa. Da gre za trofeje neimenovanega italijanskega lovca, ki je šel v Romunijo na lov, so se pozanimali šele po odkritju carinikov. »Kazensko ovadbo sem zavrgel, saj ni s potrebno zanesljivostjo izkazano, da bi osumljeni vedeli, kaj prevažajo, saj so se ptice nahajale v tovornem delu vozila, in zato ni izkazano, da bi se zavedali protipravnosti svojega ravnanja,« razlaga tožilec in dodaja, da bi lahko bila trojica izrabljena za prepovedan prevoz mrtvih ptic. Domžalski policisti od tožilstva naknadno niso prejeli nobene zahteve za dopolnitev kazenske ovadbe, iz česar lahko sklepamo, da niso niti poskušali poiskati »neimenovanega italijanskega lovca«.

Kaj, če bi tihotapili orožje ali drogo? V DOPPS so nad odločitvijo zgroženi. Zdi se jim neverjetno, da osumljeni ob takšni količini nezakonitega tovora o njem ne bi vedeli nič, ne razumejo niti, kako da ne bi vedeli, od koga so v Romuniji prevzeli pošiljko in kam v Italijo je namenjena. »Bi tožilec prišel do enakega sklepa, če bi prevažali drogo ali orožje?« se sprašujejo v društvu in pravijo, da je tožilstvo s tem sklepom tihotapcem in podobnim kriminalcem sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še naprej. Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem, predvsem na jugovzhodu in v osrednjem delu celine gre za dobro organizirano obliko kriminala. Poleg Hrvaške in Madžarske je Slovenija ena glavnih tranzitnih držav, prek katere kriminalci vsako leto na italijanski črni trg pretihotapijo več deset tisoč ptic, pri čemer dobro zaslužijo, pojasnjujejo v društvu. »Črni trg z živalmi in njihovimi deli je v svetovnem merilu po obsegu takoj za trgovino z ljudmi, drogami in orožjem. Pri nas se očitno tega nekateri ne zavedajo in ga z lahkotnostjo svojih odločitev podpirajo,« so nad odločitvijo tožilca razočarani v društvu.

Na krožnike in v kletke Ptiče imajo v Italiji za delikateso, elitne restavracije jih postrežejo svojim petičnim gostom, so nam že lani pojasnili v DOPPS. Za takšne specialitete je treba na črnem trgu globoko seči v žep. Za tri do šest kosov, ki se znajdejo na krožniku, »gurmani« odštejejo do 150 evrov. Cena je odvisna od vrste ptiča – bolj ko je posebna, več stane jed.