Mačje pokopališče (Kevin Kölsch, Dennis Widmyer; 2019) Eden od najbolj znanih romanov mojstra grozljivk Stephena Kinga je doživel več filmskih priredb, a dobro znana zgodba tokrat utegne presenetiti. Začetek filma o zdravniku (Jason Clarke), ki se ob menjavi službe z ženo (Amy Seimetz) in dvema otrokoma naseli v podeželski hiši ob avtocesti, po kateri drvijo tovornjaki, na kar ga opozori tudi sosed (John Lithgow), ostaja zvest romanu. Ko eden od tovornjakov zbije mačko na novo priseljene družine, ta pa žival pokoplje na bližnjem mačjem pokopališču, pa zgodba krene malo drugače, kot smo je bili vajeni doslej. (Kolosej)

Utøya, 22. julija (Erik Popper, 2018) Teroristični napad v Oslu in na mladinskem poletnem taboru na otoku Utøya, v katerem je umrlo 77 ljudi, je v režiji Erija Poppa dobil tudi obraz. Film, ki spremlja najstnico Kajo (Andrea Brentzen) in njene prijatelje, je posnet v realnem času, z njim pa je Poppe hotel prikazati travmo preživelih in to, kako so doživljali napad. Skoraj vse breme filma nosi Brentzenova v vlogi Kaje, ki jo Poppe spremlja skozi ves čas groze, hkrati pa vidimo tudi njena junaška dejanja, ki so predstavljena kot popolno nasprotje zločinom neonacističnih teroristov. (Kinodvor)

Šazam! (David F. Sandberg, 2019) Šazam je širšemu občinstvu relativno nepoznan superheroj, iz česar izhaja določena neobremenjenost s pričakovanji, kar se je v filmskem smislu izkazalo za dobro že recimo pri filmih Varuhi galaksije (2014) in Deadpool (2016). Kritikom je očitno všeč koncept superherojske akcijske komedije, ki nekoliko štrli iz kalupa. Režiser David F. Sandberg se je pred tem podpisal pod spodobni grozljivki Ko ugasnejo luči (2016) in Annabelle: stvarjenje (2017), tokrat pa mu je kajpak uspelo tudi zaradi tega, ker je igralcu Zacharyju Leviju vloga pisana na kožo. (Kolosej)

Oni (Paolo Sorrentino, 2018) Neapeljskemu režiserju Paolu Sorrentinu žal ni uspelo poustvariti briljantnosti njegove Neskončne lepote (2013), ki je poleg bafte in zlatega globusa prejela še oskarja za najboljši tujejezični film. Satiričen in mestoma domišljijski portret kontroverznega italijanskega politika in tajkuna Silvia Berlusconija se v filmskem smislu zgleduje po Scorsesejevemu Volku z Wall Streeta (2013), je soroden McKayjevemu lanskoletnemu Možu iz ozadja, a se žal vsebinsko izgubi v režijsko-montažnem deliriju, ki ga povsem obvladata prej omenjena filma. (Kolosej)