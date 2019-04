Obdolženi je lani poleti v bližini hotela Otrant v Ulcinju povzročil hudo nesrečo na morju, ki se je tragično končala za ženo in sina Petrtita Izairja, znanega trenerja tajskega boksa, mladinskega selektorja in ustanovitelja Gladiatorja Muay Thai Gym kluba iz Črnomlja. Huje poškodovana sta bila tudi trinajstletna hčerka in sam Petrit, a njuno življenje ni bilo ogroženo.

Obdolženi je že na prvem zaslišanju pred sodnikom zavračal odgovornost za nesrečo in smrt dveh slovenskih državljanov. A dokazi tožilstva so bili očitno dovolj za obsodbo na prvi stopnji.

Za nesrečo naj bi bili krivi njegovi hitri manevri in neustrezna hitrost gliserja, zaradi česar je izgubil nadzor nad plovilom. Za seboj je vlekel tudi napihljivo banano in ko je skušal prehiteti drugo turistično ladjico, je banana trčila v ladjico, od koder jo je odbilo v skupino plavalcev. Pri tem sta umrla 35-letna Zenjepa in njen desetletni sin.