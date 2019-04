Čez dan bo zapihal jugozahodnik, ob morju šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v vzhodni Sloveniji do okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu ter ob morju deloma sončno, možna bo kakšna ploha. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 12, drugod od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo dež okrepil in se do jutra razširil proti severovzhodu. Pojavljali se bodo tudi krajevno močnejši nalivi. V petek zjutraj in dopoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponekod ponehale. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno in hladno, nastale bodo krajevne plohe, ki bodo do večera povsod ponehale. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki se širi nad srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in se le počasi pomika naprej proti vzhodu. Pred njo od jugozahoda doteka nad naše kraje malo hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V Furlaniji-Julijski krajini, ponekod ob severnem Jadranu in v Gorskem Kotarju bodo krajevne padavine. Pihal bo večinoma šibak veter južnih smeri. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas delno jasno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Zvečer se bo dež v krajih zahodno od nas okrepil, možne bodo nevihte z nalivi. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren jugo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv obremenilen. Z vremenom povezane težave bodo pogoste. Najpogosteje se bodo kazale kot slabo počutje, potrtost, razdražljivost, motnje zbranosti, hitreje se bo pojavila utrujenost, okrepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.