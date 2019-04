Interdisciplinarni univerzitetni študijski program, ki povezuje digitalni, programerski ter analogni, ekonomski in organizacijski svet, deluje na dveh fakultetah, in sicer na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Fakulteti za upravo.

Maklus za ljubitelje informacijske tehnologije Sam sebe Luka najraje opiše takole: »Sem ambiciozen dajalec. Znanje, ki sem ga sam že osvojil, rad predajam naprej, medtem pa si že izbiram tudi višje cilje.« Eden od teh je tudi Maklus, spletni portal, namenjen vsem ljubiteljem sodobne informacijske tehnologije. Podjetniško je začel razmišljati že zelo zgodaj, še preden je vedel in razumel, kaj poslovanje sploh je in kaj pomeni. Že v osnovni šoli je začel s prodajo etuijev, USB-kablov in različnih digitalnih dodatkov. Naročal jih je v tujini ter prodajal prijateljem in znancem v Sloveniji. Nenadoma ga je svet podjetništva začel iskreno zanimati. »To področje mi ne predstavlja ničesar drugega kot to, da se trudim oblikovati lastno prihodnost na način, kot si ga bom sam zastavil.« Verjame, da podjetništvo ni zgolj pridobivanje dobička, temveč pot osebnega razvoja in napredka.

Skupina somišljenikov Za njegov podjetniški preboj, imenovan Maklus, gre zasluga neke druge vrste pohodu. »Decembra 2012 sem kupil svoj prvi (in zadnji) tablični računalnik, ga čez približno pol leta razbil in nato intenzivno začel iskati možnosti, kako bi ga sam popravil ...,« pripoveduje Luka. Tako se je seznanil s kupom tehnoloških portalov in tujih, večinoma kitajskih spletnih trgovin, kjer je našel navdih, da bi morda lahko tudi sam poskusi z ustvarjanjem lastnega spletnega portala. Nastala je skupina somišljenikov, ki združuje ekipo mladih navdušencev ter poznavalcev digitalnih vsebin in sodobnih trendov s področja informacijske tehnologije, ki je izdelala Maklus, informacijski medijski portal. Skupina, ki jo vodi Luka, se intenzivno ukvarja z ustvarjanjem spletnih vsebin s področja računalništva, pametnih telefonov, računalniških iger, električnih avtomobilov in vsega, kar je povezano z digitalnimi trendi. »Naš cilj je ustvariti spletno skupnost v Sloveniji in jo preko različnih dogodkov, konferenc ter podobnih srečanj združiti in povezati,« nadaljuje mladenič.