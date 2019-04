Program spodbuja države in organizacije k uporabi satelitskih podatkov, ki pomagajo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Partnerstvo med GEO in AWS Decembra 2018 sklenjeno partnerstvo med medvladno organizacijo Group on Earth Observations (GEO) in podjetjem Amazon ponuja članom GEO brezplačen dostop do podatkov in storitev v oblaku. Ponujena pomoč v obliki gostovanja, obdelovanja in analize velikih količin podatkov s področja opazovanja Zemlje je namenjena državam v razvoju in raziskovalnim skupinam iz teh držav. Vladne organizacije in raziskovalne institucije lahko tako uporabijo storitev Amazon Web Service (AWS) za razvoj aplikacij, ki bodo pomagale izpolniti okoljske in ekonomske cilje iz Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Enostavno do Kopernikovih in Landsat podatkov Podjetje Sinergise je s svojo podporo GEO-Amazon programa skupnosti GEO omogočilo lažji vstop na področje daljinskega zaznavanja, saj njihove Sentinel Hub storitve udeležencem omogočajo poenoten in poenostavljen dostop do Kopernikovih in Landsat podatkov. »Z veseljem smo se pridružili pobudi AWS-GEO, da bi skupaj omogočili lažji dostop do ogromne količine satelitskih posnetkov, ki predstavljajo neprecenljiv vir podatkov pri uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja. Z zmogljivostmi storitev Sentinel Hub razvoj aplikacij s področja opazovanja Zemlje še nikoli ni bil tako enostaven,« pravi Grega Milčinski, direktor podjetja Sinergise.

Podpora pri razvoju aplikacij s področja opazovanja Zemlje Satelitski posnetki so dragocen vir podatkov, ki lahko pomembno pomaga pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Njihova prava vrednost pa se izkaže šele ob dejanski uporabi. Storitve Sentinel Hub omogočajo dostop do najbolj uporabljenih podatkov kot so recimo posnetki s satelitov Sentinel-1 in Sentinel-2, USGS Landsat, MODIS in drugi. Velike količine teh podatkov so hranjene na AWS in enostavno dostopne s storitvijo v oblaku Sentinel Hub API. Razvoj aplikacij s področja opazovanja Zemlje je s Sentinel Hub API enostaven in hiter, saj so nekatere aplikacije lahko razvite v le nekaj dneh. Primer take aplikacije je tudi napredna spletna aplikacija EO Browser, katere odprta koda je dosegljiva tudi na Sentinel Hub GitHub repozitoriju. V kombinaciji z infrastrukturo v oblaku in drugimi različnimi odprtokodnimi orodji za strojno učenje je Sentinel Hub pomembno orodje tako za začetnike kot že izkušene razvijalce.