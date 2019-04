Najbolj znana neobičajna lastnost vode je njena anomalija gostote. Za razliko od preostalih tekočin, ki imajo pri atmosferskem tlaku največjo gostoto takrat, kadar so v obliki ledu, pa ima voda največjo gostoto pri štirih stopinjah Celzija. To je tudi vzrok, zakaj kocke ledu lebdijo na vodi.

Za to neobičajno značilnost je že dolgo obstajala možna razlaga, ki pa je do danes še niso nedvomno eksperimentalno dokazali. Ta pravi, da je voda sestavljena iz dveh različno gostih tekočin.

Thomas Lörting z Inštituta za fizikalno kemijo Univerze v Innsbrucku je pri nizkih temperaturah že odkril številne znake, da obstajata dve obliki tekoče vode, in ju je tudi že uspel izolirati. Zdaj pa je kemiku in njegovi ekipi uspelo tudi opredeliti pogoje, pod katerimi je mogoče jasno dokazati obstoj modela dveh tekočin.

S tem namenom so vodo v tlačnem cilindru močno ohladili in jo izpostavili zelo visokemu pritisku. Pri tem so, odvisno od metode proizvodnje, nastale različne oblike tako imenovanega amorfnega ledu, za katerega je značilno, da nima kristalne osnovne strukture. Toda ne glede na to, kateri amorfni led je bil prvotno narejen, je pri njegovem počasnem segrevanju pri tlaku 3000 barov vedno nastalo eno in isto stanje: zelo gosta tekoča voda (HDL). Odvisno od tlaka je ta tekočina nastajala v temperaturnem območju med minus 150 in minus 120 stopinj Celzija.