Ponedeljkova prva finalna tekma košarkarske lige ABA 2 je nazorno pokazala razmerje moči med finalistoma, zmaga Sixta Primorska z 22 točkami razlike proti MZT Skopje je bila dovolj zgovorna. Kljub temu so v taboru v tej sezoni najuspešnejše slovenske košarkarske ekipe opozarjali, da ne gre prehitevati in da bodo makedonski podprvaki zagotovo iskali svojo priložnost, da se vrnejo v igro in na četrtkovo tretjo tekmo v Skopje odnesejo eno zmago.

Ko je domači kapetan današnjo tekmo začel s trojko, se je dvoboj nadaljeval tam, kjer se je v ponedeljek zvečer končal: z agresivno koprsko obrambo in dovolj natančnim metom. Ponudile so se celo priložnosti za kakšno bolj atraktivno potezo in za izid 22:15 sta poskrbela Šiško s podajo nad obroč in Harris z zabijanjem. V 19. minuti so Primorci prvič povedli za deset točk. V zadnjem napadu prvega dela so košarkarji Sixta zapravili priložnost za povišanje na 14 točk razlike ter dovolili gostom, da so se vrnili na deset točk zaostanka.

Izkazalo se je, da je bil to zgolj gostujoči preblisk, kajti Koprčani niso niti za trenutek popustili. Trener Jurica Golemac je visok ritem igre tudi tokrat ohranjal z menjavami in skopski koš se je polnil. V 28. minuti je razlika prvič narasla na 20 točk, štiri minute pred koncem tekme pa so Koprčani izenačili prednost, s katero so dobili uvodno finalno tekmo. Bojazen, ki jo je po ponedeljkovi tekmi izrazil trener Golemac, da bodo morda Makedonci poskusili z bolj ostro in napadalnejšo igro, se je izkazala za odvečno, saj je razlika v kakovosti očitna. V zadnjih treh minutah sta priložnost dobila tudi koprska reprezentanta Čebašek in Kosi. Tudi z manj izkušenima igralcema v koprski peterki se podoba na igrišču ni spremenila in druga finalna zmaga, ki je bila še za točko višja kot prva, je že dovoljevala tudi pogled proti cilju – napredovanju v najmočnejšo regionalno ligo.

»Vemo, da je MZT neugodna ekipa, smo pa vseeno pričakovali malce večji odpor. Enostavno rečeno, spet smo igrali z dovolj energije za novo visoko zmago. Kljub vsemu pa še ne želimo razmišljati o napredovanju v 1. jadransko ligo,« je povedal domači organizator igre Žan Mark Šiško. Trener Jurica Golemac pa je na vprašanje, ali lahko Makedonci vendarle še v čem presenetijo, odgovoril: »Mislim, da ne. Spremljali smo jih skozi celotno sezono in poznamo jih do potankosti.«

Prvi strelec Primorske je bil Marjan Čakarun s 26 točkami, štiri manj je dosegel najboljši v skopski ekipi Medford. Finalno serijo lahko Koprčani zaključijo že jutri v Skopju, kjer bodo lahko imeli pojutrišnjem na voljo morebitni popravni izpit, če se gostovanje povsem ponesreči, pa še enega prihodnji ponedeljek spet v Bonifiki.