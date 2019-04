Inšpektorji so si večmesečne in celo večletne »premore« privoščili pred izdajanjem odločb, vlaganjem predlogov za vpis zaznamb prepovedi v zemljiško knjigo in rušenjem črnih gradenj, za katere je bil sklep o rušenju že dolgo pravnomočen. (Foto: Luka Cjuha)