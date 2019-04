Nedotakljivi

Pred petnajstimi leti je družba Spekter Invest na Viču zgradila stanovanjsko naselje in ob tem zagradila jarek potoka Voslica. Ko so poplave leta 2010 prvič presenetile stanovalce, so ti omenjeno podjetje prijavili okoljski inšpekciji. Ob tolikšni ogroženosti življenj in premoženja si niso mislili, da se lahko postopki zavlečejo vse do leta 2017, ko je stečajni upravitelj inšpektorje obvestil, da je družba Spekter Invest pristala v stečaju.