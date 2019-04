Kar tretjina staršev nima v varstvu nobenega otroka

383.000 oziroma 30 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 64 let, je v drugem četrtletju lani živelo v gospodinjstvu z otrokom, mlajšim od 15 let. Velika večina teh oseb, 90 odstotkov, je bilo delovno aktivnih, 14.000 ali trije odstotki so bili brezposelni, 25.000 ali sedem odstotkov pa je bilo neaktivnih, torej študentov in upokojencev, kažejo odgovori na vprašalnik Statističnega urada RS (Surs).