Medtem ko je sezona v regionalni ligi za Krko in Olimpijo že končana, pa ljubitelji košarke spremljajo dva napeta dvoboja polfinala. Aktualna prvakinja Budučnost je proti Cedeviti v gosteh najprej izgubila (83:90), nato pa v Podgorici Zagrebčane prepričljivo premagala (87:72). Bolj tesno je v drugem polfinalu, v katerem spremljamo beograjski derbi. Crvena zvezda je na prvi tekmi šele po podaljšku premagala Partizan (106:101), črno-beli pa so se na drugi tekmi večnim rivalom maščevali (70:67). Obe seriji se bosta zaključili konec tedna, finale pa se začne v petek, 12. aprila.

Zagrebčani ali Podgoričani?

Serija med Cedevito, ki je redni del končala na drugem mestu, in Budučnostjo, ki v tej sezoni zastopa ligo ABA v evroligi, se je zdela enosmerna. Po prepričljivi domači zmagi so varovanci Slavena Rimca dobro začeli tudi prvi polčas na gostovanju v Podgorici, a na silovito vrnitev Budučnosti v drugem delu niso imeli odgovora. Črnogorci so prišli do zmage s kar petnajstimi točkami razlike, na odločilni tretji tekmi pa bodo naredili vse za uvrstitev v finale, saj ima le zmagovalec lige pravico nastopa v prihodnji sezoni evrolige. »Tekma je bila z obeh strani od prve minute zelo čvrsta in polna živčnosti. Budučnosti je uspelo pred nami priti v serijo zadetih košev. Dobro so se postavili, fizično so izjemno močni in ko tako odigrajo, je težko kontrolirati tekmo. Sploh pa v takšni atmosferi, kot je v Morači. Sam vseeno nisem preveč nezadovoljen. Take tekme lahko odloči le en met, ki da krila enemu moštvu, to pa je kasneje težko ustaviti. Čestitam jim za zmago in borbo, mi pa se že osredotočamo na zadnjo tekmo v Zagrebu, ki jo moramo dobiti,« je bil po srečanju realen trener Cedevite Slaven Rimac.

»Najprej čestitke moštvu za požrtvovalno predstavo. Če bomo na tretji tekmi popravili skok v obrambi in bolje blokirali mete z razdalje, imamo veliko prednost in tudi možnost za zmago v Zagrebu. Pomembna bo tudi koncentracija vseh štirideset minut, saj je Cedevita zelo kompaktna ekipa,« je razlagal trener Bodučnosti, hrvaški strokovnjak Jasmin Repeša. Na vprašanje črnogorskih novinarjev, kako pomembna je liga ABA, pa je odvrnil: »O tem je bilo ogromno povedanega. Tako domači kot tuji igralci se zavedajo, kako pomembna je ta liga za klub, mesto, državo in ljudi.« Poraz Cedevite na drugi tekmi je že njihov šesti zaporedni v Podgorici, serijo pa bodo lahko prekinili šele prihodnje leto, saj bo odločilna tretja tekma v nedeljo ob 19. uri v Zagrebu.