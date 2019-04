Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z izbranima izvajalcema na začetku tedna začelo izvedbo vrtin in bagrskih izkopov za odvzem vzorcev zemljin na območju nekdanjega odkopa Drtija moravškega podjetja Termit. Dela, ki jih izvaja mariborski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s podizvajalcem IRGO Consultingom iz Ljubljane, naj bi končali do konca tedna. Predvidene so tri vrtine do matične podlage in štirje izkopi do globine treh metrov. Končno poročilo z interpretacijo rezultatov bo na voljo predvidoma junija.

V Termitu so včeraj povedali, da so v skladu z obljubo prejšnjega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna lahko pri vzorčenju navzoči tudi predstavniki Ljudske iniciative Moravče in občine Moravče, zaradi varnostnih razlogov pa tudi predstavnik Termita. Pri določitvi vzorčnih mest so sodelovali predstavniki inšpektorata za okolje in prostor, agencije za okolje in predstavnik ljudske iniciative. Ob določanju vzorčnih mest je bil navzoč tudi predstavnik Termita, ki pa na izbiro lokacij vzorčenja ni vplival, so še povedali v Termitu. Kot so prepričani, bodo lahko končno dokazali, da se na njihovem območju ni zakopavalo nevarnih snovi. »Vzorčenje izvajajo za to pooblaščeni in usposobljeni neodvisni strokovnjaki, zato v njihovo delo zaupamo,« je dejala Alenka Pavlin iz Termita.

Zadovoljen je tudi župan Milan Balažic, saj tudi občina sodeluje in so bile nekatere vrtine določene v skladu s pričanji očividcev. Če bodo tako nadaljevali, župan ne vidi razlogov, da bi dvomil o izsledkih teh analiz, in dodaja: »Za zdaj država, kot jo imamo radi!«