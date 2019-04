Avtorska direktiva = lokalizacija interneta

Poljska bo, je minulo soboto izjavil Jaroslaw Kaczynski, vodja vladajoče stranke Pravo in pravičnost, evropsko direktivo o zaščiti avtorskih pravic upoštevala in uveljavila tako, da »bo ohranila svobodo govora«. Da se lahko pred evropskimi volitvami tudi Kaczynski izdaja za varuha svobode govora, je samo po sebi bleščeč dosežek EU, na drugi strani pa izjava daje slutiti, kakšna nepopisna zmeda utegne na »enotnem digitalnem trgu« nastati, ko bodo države direktivo čez dve, tri leta implementirale v svojih zakonodajah. Evropski komisiji – in nemara tudi sodišču – je treba že zdaj pri odpravljanju te zmede želeti vsaj toliko uspeha kot pri »usklajevanju« urnih kazalcev.