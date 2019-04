View this post on Instagram

6.4 začnemo najbolj pričakovano delavnico vseh časov! Delavnica KRISTALOTERAPIJE z enim in edinim Tadejem Pretnerjem, ki je po našem mnenju eden najboljših oredavateljev vseh časov! Delavnica bo obsegala naslednje teme: Fizikalne lastnosti mineralov/kristalov Nakupi kristalov – najpogostejši ponaredki Energije kristalov Čiščenje in energijska aktivacija kristalov Ni vsak kristal za vsakogar - kako izbrati kristale, ki nas dejansko energijsko podpirajo? Načini , na katere lahko s kristali korigiramo energijsko in fizično zdravje Kamena strela - metoda čiščenja avričnega polja Amuleti in talismani - programiranje kristalov Kreiranje želenih dogodkov-programiranje kristalov in metode Brisanje programov Ali je s kristali mogoče odpravljati vzroke težav? Kamena strela – most do skalarne energije Tehnika dela s kristali z aktivacijo duhovne energije Prispevek: 100,00 eur Prispevek za izvedbo delavnice je minimalen glede na znanje in dejstvo, da bo vsebino posredoval Tadej Pretner osebno.