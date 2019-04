Ob Gabrovcu so ji simbolična darila izročili še prvi mož mariborske športne zveze in podpredsednik OKS Tomaž Barada, predstavnik Smučarske zveze Slovenije Iztok Klančnik in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenović, ki ji je v imenu občine izročil 5000 evrov.

»Za mano je zelo turbulentno obdobje, zgodilo se je marsikaj. Sprejem je tokrat malo poznejši, hvala pa, da ste prišli,« je dejala Štuhčeva in dodala, da ima dovolj poškodb.

Štuhčeva je sicer drugič zaporedoma postala svetovna prvakinja, nima pa še olimpijske kolajne. A to se po besedah Gabrovca zna spremeniti na OI 2022 v Pekingu.

»Verjamemo in vemo, da se bo v Pekingu to uresničilo in to z najboljšim možnim izidom. To ni pritisk, ampak res verjamemo vanjo,« je med drugim dejal predsednik OKS.

Štuhčeva sicer okreva po poškodbi kolena, ki jo je staknila ob padcu 23. februarja v Crans Montani.