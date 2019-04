»Ne moreš nastopati več kot kakšnih osem let, ne da bi izvajal tudi narodno-zabavno glasbo,« je pred tremi meseci pojasnil Vili Resnik. No, minuli teden je na teh straneh Aleš Bartol, klaviaturist zasedbe Mambo Kings, navrgel, da trend, ko mora biti na vsaki zabavi, ne samo na tisti z narodno-zabavno glabo, prisotna tudi harmonika, popušča. Da Slakova V dolini tihi in druge značilne viže na dosegajo več nujno takšnega odziva, kot so ga pred desetimi ali še petimi leti.

A če odmislimo sporadične primere, kot je skladba Backstreet girl Rolling Stonesov iz leta 1967, se harmonika v popu ni pojavljala. Borut Zagoranski , profesor harmonike na ljubljanski Akademiji za glasbo, pojasnjuje: »Nasploh je harmonika eden najmlajših koncertnih inštrumentov, literatura za njo pa ni starejša od 60 let, kar je v primerjavi z drugimi inštrumenti malo. Ko je bila v začetku 19. stoletja izumljena, je hitro postala priljubljen narodni inštrument po vsem svetu, ji je pa priljubljenost izrazito upadla v 60. letih prejšnjega stoletja s pojavom skupine Beatles oziroma pop glasbe, ko je harmoniko po priljubljenosti in po njeni družbeni vlogi zamenjala kitara. Zanimiv podatek je, da so bile do leta 1960 ob avtomobilih fiat drugi najbolj cenjeni italijanski izvozni artikel harmonike.«

Od Toma Waitsa do Slovenskega pozdrava

»Džentelmen je človek, ki zna igrati harmoniko, vendar je ne igra,« je nekoč izjavil Tom Waits. Vseeno je ta ameriški kantavtor širši preboj dosegel šele z albumi, na katerih se je dalo zaslišati tudi harmoniko. Torej z Rain Dogs in Frank's Wild Years iz let 1985–1987. Nasploh se je začel status harmonike v popu spreminjati v osemdesetih letih. Okrepila se je priljubljenost etnoglasbe. Leta 1982 so začeli delovati Pogues, irski veseljaki, ki niso mogli shajati brez harmonike. Talking Heads so jo leta 1985 uporabili v uspešnici Road to Nowhere, Paul Simon pa leta 1986 na plošči Graceland oziroma v skladbi The Boy In The Bubble. Tudi na Novem rocku je leta 1989 nastopila zasedba s harmoniko Oyster Band.

V 90. letih se v naših krajih pojavi ansambel Orlek, inventivni novi harmonikarji, kot je Miha Debevec, in še kdo. A to so bila devetdeseta leta. Narodno-zabavno in zabavno se je še ločevalo. Potem pa je s plagiatom skladbe Moj muzikant Vilija Petriča iz leta 1972 udaril DJ Ötzi. Njegovi priredbi iz leta 1999 se je reklo Anton aus Tirol, ki jo je kasneje priredilo nekaj slovenskih ansamblov, tudi Brendi. Pot za harmonikarski turbofolk je bila zastavljena. Čuki, ki nikdar prej niso bili bend s harmoniko, so leta 2000 posneli ploščo Narodni Čuki. Leto kasneje so to nadgradili s Ferrari polko, trend pa je dobil poseben zagon leta 2004, ko je Atomik Harmonik s skladbo Brizgalna brizga obče povozil kompletno konkurenco. Istega leta je bilo v Ljubljani evropsko rokometno prvenstvo, na katerem je bila osrednji hit AvsenikovaGolica. Naslednjih deset let so bile harmonike v zaznavni ofenzivi. Harmonike vseh barv. Črne, bele, rožnata. V nešteto novih narodno-zabavnih bendih. Spomnimo se, leta 2010 je Slovenijo na evrovizijski popevki zastopal ansambel Roka Žlindre s Kalamari in skladbo Narodno-zabavni rock. Predvsem pa je trend navrgel Modrijane, ki so s hitom Ti moja rožica leta 2011 presegli narodno-zabavne okvire in zasedli vse lestvice. Pa ne samo to. Že nekaj sezon je osrednja zabavna oddaja na RTV Slovenija Slovenski pozdrav, torej oddaja izrazito narodno-zabavnega harmonikarskega značaja.