Nogometaši Maribora imajo v članski konkurenci osem točk prednosti pred Olimpijo, njihovi mlajši kolegi pa so minuli konec tedna tako v mladinski kot kadetski ligi ugnali večnega tekmeca iz Ljubljane. Mladinci Maribora so bili po dveh golih najboljšega strelca lige Aljoše Matka boljši z 2:1. Ljubljančane je v vodstvo popeljal Haris Kadrić. Kadeti Maribora so na derbiju slavili z 1:0, odločilni gol je v 83. minuti prispeval Nejc Ajhmajer. mag