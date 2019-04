Nogometaši beograjskega Partizana so tudi po ligaškem premoru neprepoznavni. Po treh porazih in menjavi trenerja – na tekmi proti Napredku je na klopi črno-belih debitiral novi strateg Savo Milošević – so navijači verjeli v boljše nadaljevanje sezone, a sledil je že četrti zaporedni poraz v srbski ligi. Proti nasprotniku, ki so ga še pred slabimi tremi tedni v pokalu ugnali s 4:0, so tokrat minimalno izgubili (0:1). S tem so izgubili tretje mesto na lestvici, prehitel jih je Čukarički, s katerim se bodo za nove prvenstvene točke pomerili že juti. »Potrebujemo čas. Pred nami je dolga in težka pot, ogromno stvari moramo popraviti. Take tekme nam bodo pomagale, da spoznamo vse, kar delamo narobe,« je po tekmi dejal trener črno-belih Savo Milošević. Na današnji tekmi ne bo mogel računati na poškodovana Danila Pantića in Nemanjo Miletića.

Minuli konec tedna je bilo zanimivo tudi v Bosni in Hercegovini. Na dvoboju vodilnih ekip je drugi Zrinjski premagal vodilno Sarajevo (1:0) in se nogometašem iz prestolnice približal na šest točk zaostanka. Še naprej pa odlično tekmujeta vodilna kluba hrvaške in srbske lige – Dinamo Zagreb in Crvena zvezda, ki ju obveznosti novega kroga čakajo že jutri.