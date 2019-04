Poročilo Sveta Evrope (SE) o stanju v zaporih namreč kaže, da se Slovenija sooča s prezasedenostjo zaporov, saj je bilo na sto razpoložljivih mest zaprtih 100,5 ljudi. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnjujejo, da že daljše obdobje beležijo prezasedenost zaporov. Največje težave so bile v letu 2014, ko je bilo povprečno število zaprtih oseb najvišje doslej. Od takrat je bilo število zaprtih v rahlem upadu, v letu 2018 pa se je trend zopet obrnil v smer povečanja števila zaprtih oseb.

Pri tej težavi zaporskega sistema posebno pozornost namenjajo Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, na katerega so se nanašale sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in kjer z različnimi ukrepi vzdržujejo dopustno zasedenost zavoda. Izboljšanje bivalnih razmer poskušajo uresničiti tudi z organizacijskimi spremembami, da se zaprtim osebam zagotavlja časovno več gibanja izven bivalnih prostorov, so zapisali v upravi.

Dolgoročno pa bi lahko težavo prezasedenosti rešili le z realizacijo izgradnje novega zapora v Ljubljani, s katero bi reševali tudi prezasedene lokacije drugih moških zaporov, so dodali.

Trenutno so glede na razpoložljive zmogljivosti zavodi zasedeni 104-odstotno. V zadnjem obdobju beležijo porast števila pripornikov, zato so nekateri zavodi zasedeni preko zmogljivosti. Kot so zapisali v upravi, je bilo povprečno število pripornikov lani 319, kar je največ v zadnjih osmih letih.