Svojci pogrešajo 17-letno Urško Lorber iz Šomata

Svojci od 22. marca pogrešajo 17-letno Urško Lorber iz Šomata. Nazadnje so jo omenjenega dne videli v Mariboru. Pogrešana je suhe postave, visoka okoli 161 centimetrov in dolgih svetlih las, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, kjer prosijo za pomoč pri njenem iskanju.