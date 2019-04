Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden se mora sredi priprav na razglasitev predsedniške kandidature braniti obtožb o neprimernem vedenju do žensk, potem ko sta ga v zadnjih dneh dve obtožili, da ju je spravil v nelagodje.

Najprej je demokratka Lucy Flores sporočila, da ji je Biden pred petimi leti pristopil od zadaj, ji poduhal lase in jo nato počasi poljubil na zadnji del glave. To se je zgodilo na shodu med kampanjo, ko se je Floresova potegovala za položaj namestnice guvernerke zvezne države Nevada, Biden pa ji je kot tedaj že bivši podpredsednik prišel nudit podporo. Ob tem nista bila sama, ampak je bilo v zaodrju polno ljudi, Floresova pa je čakala, da stopi na oder. »Počutila sem se neprijetno, gnusno in zmedeno,« je dejala in dodala, da je Biden, kolikor ji je znano, podobno že počel v preteklosti in da se ne bi smel potegovati za predsedniški položaj.

Bidnov štab se je sprva odzval z besedami, da se dogodka ne spomni in da mu je žal, če je Floresovi povzročil neprijetne občutke. Dejal je, da to zagotovo ni bilo namerno in da se mu ni niti enkrat zdelo, da se vede neprimerno.

Potem pa ga je v ponedeljek neprimernega dotikanja obtožila še ena ženska, ki naj bi jo Biden leta 2009 objel za vrat, se nagnil k njej in začel z nosom drgniti ob njenega. Tudi to naj bi se zgodilo med predvolilnim shodom v času, ko je bil Biden podpredsednik, Amy Lappos pa je bila tedaj zaposlena v pisarni kongresnika Jima Himesa iz Connecticuta. »Ko me je vlekel k sebi, sem mislila, da me bo poljubil na usta,« je dejala in dodala, da se je odločila spregovoriti, ker jo je razočaral odgovor Bidna na obtožbe Floresove.

Obstaja sicer vrsta posnetkov Bidna, ki se na javnih prireditvah dotika žensk, in nekatere so že razlagali kot sporno vedenje, denimo ko je leta 2015 prijel za rame ženo obrambnega ministra Ashtona Carterja med njegovo prisego in ji zašepetal nekaj v uho. Toda Carterjeva žena je tedaj in zdaj znova poudarila, da je Bidnu v resnici hvaležna, da ji je kot tesen prijatelj pomagal v trenutku, ko je bila zelo živčna. Bidnu v bran so zdaj stopile tudi nekdanje sodelavke in pomočnice.

Biden se z obtožbami spopada pred pričakovanim vstopom v predsedniško kampanjo, kar pa ne pomeni, da gre morda za načrtno diskreditacijo. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi senatorki iz Minnesote Amy Klobuchar, ki so jo tik pred naznanitvijo kandidature doletele obtožbe o nesramnem ravnanju s podrejenimi. Vstop Bidna v tekmo sicer napovedujejo po veliki noči, čeprav naj odločitev še ne bi bila čisto dokončna. Vsaj doslej je veljal za precejšnjega favorita, saj je dobival največ podpore v tako rekoč vseh anketah, tudi zato, ker je med kandidati najbolj prepoznan obraz.

Četica njegovih verjetnih tekmecev se je na obtožbe večinoma odzvala z besedami, da nimajo razlogov, da Floresovi ne bi verjeli, kot so denimo dejali senatorji Bernie Sanders , Elizabeth Warren in Klobucharjeva.